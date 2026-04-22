日鬆綁武器出口　李其澤：刺激周邊軍備競逐

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／日本將修訂“防衛裝備移轉三原則”及運用指引，允許出口殺傷性武器，日本和平憲法再度受到國際關注。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤指出，此舉不僅是法規調整，更代表日本安全定位出現實質轉向，日本如果將軍艦賣給菲律賓，將會使日菲合作從政治程度提升至軍事整合，有助強化戰略安全網，同時也可能刺激周邊國家軍備競逐，不過也可能升高東海、台海、南海的軍事敏感度。



根據《中時新聞網》報導，李其澤表示，日本過去雖逐步放寬武器出口，但多停留在非致命裝備、救援用途或國際共同研發等範疇，此次則將可出口殺傷性裝備制度化，政策意義明顯升高。他分析，這波解禁並非單純為了參與軍火市場，而是服務於印太安全網絡重組，其中最受矚目的潛在案例，是向菲律賓出口二手軍艦。



李其澤指出，若相關交易成形，將不只是單純軍售，而是日本首次將海軍作戰平台輸送至南海前線夥伴，意味日菲合作關係將由政治互信提升至準軍事整合層級，對區域安全架構產生實質影響。



在制度層面，李其澤認為，此次政策鬆綁與日本和平憲法的關係，在於未直接修改憲法第9條，卻進一步削弱其實質約束力，日本和平憲法以放棄戰爭作為國家手段為核心，但戰後至今，日本已透過政府解釋逐步發展自衛隊、行使集體自衛權並深化安保合作，如今更將殺傷性裝備出口制度化，顯示和平主義在政策實踐上持續被重釋。

