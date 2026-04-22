賴出訪喊卡　黃國昌質疑情資發生問題

民眾黨主席黃國昌22日召開“原民新未來 共好在新北”政見記者會。（民眾黨提供） 中評社台北4月22日電／賴清德原訂22日出訪非洲“友邦”史瓦帝尼，出訪前夕遭塞舌爾等3國無預警撤銷飛航許可，被迫放棄非洲“友邦”訪問行程。對此，台灣民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌回應，在出訪前一天，“總統府”才突然說不能去，真是聞所未聞。“外交部”在事先準備、情資掌握及應變能力，是不是發生什麼問題？



黃國昌22日於新莊競選總部召開“原民新未來 共好在新北”政見記者會，會後接受媒體聯訪。