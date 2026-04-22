賴出訪喊卡　鄭麗文：全世界反對“台獨”

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）針對賴清德出訪史瓦帝尼生變，強調是中國大陸打壓所致，中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會上表示，賴清德出訪聯絡地、轉機的地方都找不到？究其根源，難道不是整個兩岸論述的嚴重錯誤嗎？她要請教賴清德和民進黨政府，全世界有哪個國家支持“台獨”？國民黨身為在野黨，恪守“憲法”，跟全世界一樣反對“台獨”，在兩岸兵凶戰危時刻，勇敢跨出和平的第一步。她並不奢望來自政府的鼓勵支持理解，但是也不願意看到外交面對如此困境。



她也說，發生這樣的消息很遺憾，但更遺憾的是，府方和“國安”團隊氣急敗壞，躲進同溫層討拍、取暖，要不然就把氣出在在野黨身上。



鄭麗文說，“中華民國憲法”難道不是“一中憲法”嗎？她要請問賴清德和民進黨，全世界都能接受九二共識，都不支持“台獨”，為什麼還要一意孤行？外交一路挫敗，“國家”舉步維艱，有時候，我們應該要檢討自己，而不是總檢討別人。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，她聲音帶點沙啞說，本來今天以為感冒可以不講話，但昨天發生這樣遺憾的消息（指賴出訪生變），還是需要正式表達立場。



鄭麗文說，在賴清德出訪前，她就表達過由衷祝福出訪順利平安成功，很可惜最後無法成行，但她更遺憾的是，台官方現在氣急敗壞，就把氣出在在野黨身上，但這是重大的外交挫敗，不應該等閒視之。



鄭麗文說，“國安”團隊是不是嚴重誤判局勢？是最後一天才出現不可預知的突發狀況？還是事實上已代表整體國家處境的萬分艱難。馬英九任內主張外交休兵，所以我們參加很多國際組織，也相當成功地維持邦交國。但是政黨輪替，民進黨執政十年，外交“友邦”如同雪崩般減少，我們已經被逼到退無可退的角落，難道不該用更嚴肅地態度面對、檢討嗎？

