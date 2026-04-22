賴清德施政最新民調　台北市最不滿意

對於賴清德不滿意及不信任都以台北市為六都最高，而高雄市的滿意度及信任度為六都最高。（照片：《震傳媒》提供） 中評社台北4月22日電／《震傳媒》22日公布最新民調表示，對於賴清德施政滿意度，45.3%受訪者感到滿意、43.8%不滿意，呈現黃金交叉。信任度部分，45.2%表示信任，41.5%不信任。值得注意的是，不滿意及不信任都以台北市為六都最高，而高雄市的滿意度及信任度為六都最高。



民調指出，賴清德施政滿意度與上次民調比上升1.5%，不滿意度下降0.2%。地區交叉分析中，台北市不滿意度53.9%六都最高，高雄市滿意度57.3%六都居冠。



信任度方面，賴清德信任度下降4.0%，不信任度上升1.2%，台北市不信任度47.5%同樣六都最高，高雄市信任度52.7%六都最高。



民調分析，在政黨傾向上，34.1%認同民進黨、20.8%認同國民黨、9.5%認同民眾黨。35.7%認為屬泛綠，26.0%屬泛藍，31.8%受訪者則自詡為中間選民。



《震傳媒》表示，認同國民黨與民眾黨者相加為30.3%，低於認同民進黨者的34.1%，顯示未來若真藍白合，能否獲得更多民眾認同與支持，有待觀察。



此外，關於“習鄭會”對年底選情影響，33.2%受訪者認為，國共兩黨領導人見面，對國民黨今年九合一選舉是大利多，44.5%受訪者認為不是。



本次民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全台、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,071人（加權前家戶536份、手機535份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。