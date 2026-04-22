李貞秀未搬離辦公室　許忠信緩頰給她方便

在韓國瑜（左）見證、大法官尤伯祥進行監誓下，許忠信（中）22日中午完成宣誓。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電／台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀遭開除，喪失“立委”資格，由成大法律系教授許忠信遞補，並於22日中午宣誓就職。對於李貞秀還沒清空辦公室，許忠信受訪時說，“我們要給李貞秀委員一個方便”。至於從“台獨”的“立委”轉為民眾黨“立委”，許忠信說，他現在會優先執行民眾黨政策。



許忠信上午11時30分抵達“立法院”，在院長韓國瑜見證、大法官尤伯祥進行監誓下完成宣誓。韓國瑜與8名民進黨委員進行大合照後，向許忠信握手表達恭喜。



根據台媒報導，李貞秀昨晚在她與前“國會”助理群組發聲，要助理們22日早上8點集合，但遭助理們拒絕。李貞秀22日上午8點到“立院”想找韓國瑜，結果卻撲空。



李貞秀會後受訪時表示，自己還沒等到台北地方法院的裁定，之前一直以為比照國民黨籍前“立法院長”王金平的時間，最晚昨天裁決就要出來。但一直沒等到，所以昨在高院收件截止日前再送件，此訴訟對象是針對“中選會”、“立法院”。



這次是許忠信第二度擔任“立委”，第一次則是2012年擔任台聯不分區“立委”，當時台聯跟民眾黨這次一樣，任期2年。只不過，這次許忠信則是接替李貞秀。如果順利卸任，二次“立委”任期加起來，還湊不滿一般的4年任期。



許忠信接受訪問時，被問到接任李貞秀職務一事。許回應，他會跟李貞秀一樣在“立法院”內政委員會，而陸配以及新住民的權利，剛好就是內政委員會，所以這是他進內政委員會需要去特別的強調的一個地方。

