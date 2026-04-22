見日月潭旱象　杭州訪團驚訝頻關心

2026兩湖論壇與會者合影。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月22日電（記者 方敬為）“2026第十八屆日月潭－西湖兩湖論壇”今天上午在日月潭伊達邵登場，主論壇由中國國民黨籍南投縣長許淑華與杭州市副市長魯霞光共同主持開幕式，會後主辦單位南投縣政府安排杭州訪團參訪日月潭景區周邊，由於近期降雨不足，日月潭水位驟降，露出大塊灘地，不少杭州訪賓直呼，與之前相比差好多！並關心旱象情況。



南投縣府人員則表示，日月潭降雨量不足，會有短暫旱象，但只要有陸續降雨，就能恢復正常，歡迎杭州朋友有機會多來南投旅遊，到日月潭等景區看看。



由杭州與南投兩地輪流舉辦的“兩湖論壇”，今年由南投縣政府主辦，22日上午9點舉辦主論壇活動，許淑華與魯霞光共同主持開幕式。該論壇為國共領導人會談結束，大陸釋出10項惠台措施後，第一個兩岸城市交流活動。



本屆論壇以“湖光延無限，攜手拓新程”為主題，強調南投、杭州情誼永續，並以文化藝術、健康城市、觀光旅遊及青年發展等議題為主軸，進行雙方多面向的經驗交流與分享，期冀共創有利未來發展及合作的新思維模式。



會後縣府安排杭州訪團參訪日月潭景區周邊，杭州訪團成員見到日月潭水位驟降，紛紛發出驚呼，“與之前來看到的樣子差好多！”由於近期降雨不足，日月潭水位下降露出大塊灘地，觀察潭區水情指標的“九蛙疊像”也都浮出水面，不少訪團成員感到可惜，但仍稱讚日月潭風景宜人。