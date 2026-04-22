軍購預算升至8100億元　黃仁：還在研究中

藍委黃仁接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）“立法院”“外交及國防委員會”20日在野黨要求下安排機密專報會議，但除民進黨籍“立委”全員到齊、台灣民眾黨籍“立委”王安祥出席外，中國國民黨僅陳永康1人到場，引發綠營強烈批評擺爛。國民黨籍“外交及國防委員會”“立委”黃仁22日表示，軍購預算仍在協商與研究階段，強調應針對各項武器內容逐一檢視，而不是倉促定案。



他也回應，目前不論是外界提及的8100億元，或是3800億元加上追加預算（N）的版本，都仍在討論階段，是不是要提高整體經費，還在研究與協商中。



民進黨發言人、“立委”林楚茵痛批，國民黨一邊要求預算透明，一邊卻在說明場合集體缺席，不是監督，是對“國安”的擺爛。



黃仁22日在國民黨中常會後受訪被問及此事，是否會與國民黨籍“立委”徐巧芯討論軍購預算數字提升問題？



黃仁回應，目前不論是外界提及的8100億元，或是3800億元加上追加預算（N）的版本，都仍在討論階段，是不是要提高整體經費，還在研究與協商中。



黃仁表示，軍購特別預算涉及內容龐雜，除對外採購外，也包含台灣自主研發的武器項目，這些都要一項一項了解，必須釐清整體1.25兆元規模是否符合當前“國防”需求與實際費用，並在各政黨之間尋求共識。



他強調，目前朝野仍持續溝通，是不是增加預算，還沒有定案，未來將透過協商機制，努力達成各方可以接受的結果。

