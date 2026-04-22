國民黨：兩岸只要回到九二共識　很多都好談

國民黨文傳會主委尹乃菁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）針對賴清德出訪計劃生變，綠營猛批中國國民黨主席鄭麗文的“和平之旅”破功，國民黨文傳會主委尹乃菁今天下午在中常會後記者會上表示，兩岸在外交空間的博弈，關鍵在於“政治互信”，只要兩岸能回到九二共識的共同政治基礎，很多問題都好談，台灣也曾在此基礎上順利參與WHA世界衛生大會及ICAO國際民航組織年會。



尹乃菁強調，這種種事件都說明了一個硬道理，兩岸之間不是死路一條，她呼籲民進黨政府，不要一味指責大陸打壓，卻忽略了自己親手毀掉了兩岸溝通的橋樑。只要“賴政府”願意回到九二共識這個共同的政治基礎，恢復兩岸協商，台灣民眾關心的國際參與問題，才有真正尋求解決辦法的空間。



國民黨今日下午召開中常會，會後由尹乃菁轉述會中重點並接受媒體提問時，她做出以上表示。



綠委范雲批評，賴清德出訪生變，證明習鄭會中，鄭麗文提出希望台灣有更多的國際空間之訴求已破功。



尹乃菁對此說，建議范雲好好看一下鄭麗文向習總書記提出的“五項訴求”，其中第四點寫得非常清楚，前提是在政治互信中，增進國際活動空間。



尹乃菁強調，政治互信四個字說穿了就是九二共識。她細數歷史，2005年連戰與胡錦濤會晤達成“五項願景”時，第四點就是“促進協商台灣民眾關心的參與國際活動問題”。到了2008年馬英九執政，正是因為有了這份政治互信，台灣才得以連續多年參加WHA世界衛生大會及ICAO國際民航組織年會，甚至進一步參與國際刑警組織、CPTPP與RCEP的可能性。

