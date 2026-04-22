鄭麗文訪美與軍購掛鉤？國民黨：邏輯有問題

國民黨文傳會主委尹乃菁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文預計6月訪美，針對外界質疑是否與高額軍購案掛鉤。國民黨文傳會主委尹乃菁22日表示，這些說法邏輯有問題，軍購應回歸制度與程序。



中國國民黨中常會後召開記者會，由尹乃菁接受媒體提問。



記者問，據報導，美方智庫在拜會“立法院長”韓國瑜後，接觸藍營人士並主張台灣軍購需達250億美元（約新台幣8千億元）。另有藍委憂心若未盡速通過軍購案、提高預算，恐在5月中美領導人高峰會後遭綠營推卸責任？此外鄭麗文6月訪美是否與軍購案通過與否有關？



尹乃菁回應，所謂中美領導人高峰會後，若美方反悔，那反悔的是美國總統特朗普，並不是國民黨，消息來源稱美國國會有第二批發價書，但實際上美國國會尚未正式宣布，若要在這時點前提出發價書，須經過預算程序。



尹乃菁強調，若美國在特朗普訪華後撤回發價書，那反悔的是美國，不是國民黨，且若將此事與鄭麗文訪美掛鉤，邏輯有問題。



記者也問，民進黨發言人兼“立委”林楚茵指國民黨副主席兼秘書長李乾龍遭裝設追蹤器一事為“自導自演”？



尹乃菁表示，林楚茵出身媒體，擔任“立委”後享有言論免責權，會想像各種劇本，這自導自演從何而來？李乾龍已提出證據，包括被裝設追蹤器的照片，反問林楚茵發言是否有所依據？



至於馬英九基金會要求調查國民黨副主席蕭旭岑財政紀律問題，蕭旭岑要求調查小組還清白、要“國安會”前秘書長金溥聰好好照顧馬、別落跑，而馬辦稱調查完財政紀律後就會恢復兩岸交流。尹乃菁對此僅說，“我不是馬辦發言人，不用問”。