綠指李乾龍追蹤器案自導自演　藍批很有想像力

國民黨文傳會主委尹乃菁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席李乾龍座車遭安裝追蹤器及收受恐嚇信一案，新北檢已交由黑金組檢察官偵辦，不過民進黨“立委”林楚茵質疑此案為“自導自演”。國民黨文傳會主委尹乃菁22日下午在中常會後記者會批評，民進黨想像力太豐富，更以“匪夷所思”形容綠營的自導自演說法，強調相關事證均已保全。



李乾龍座車被裝追蹤器案持續發酵，今日中常會後記者會上，媒體焦點鎖定偵辦進度。有媒體問及，案件交由檢方黑金組偵辦，國民黨是否擔心李乾龍會從“被害人轉被告”？



尹乃菁對此反問說，“我不太清楚您的邏輯，為什麼被裝了追蹤器的人會變成被告”？她說，目前檢調偵辦自有進度，並未對國民黨提出任何要求。



尹乃菁強調，李乾龍在案發第一時間就完成了證據保全，包括追蹤器安裝位置的照片及密封完整的恐嚇信公文袋，所以林楚茵質疑這些事時有所本嗎？推論從何而來？



媒體追問，綠營質疑此案與近日台灣民眾黨前主席柯文哲遭警噴灑辣椒水事件類似？



尹乃菁說，民進黨真的很有想像力，柯文哲遭噴辣椒水一事，事後證實是分局長“試噴”不慎誤擊。但在真相大白前，黃國昌身為黨主席做出強烈反應是人之常情，“如果換成民進黨主席被噴辣椒水，我相信民進黨在不知道真相前，也會做出譴責”。



尹乃菁表示，李乾龍車子被裝追蹤器與辣椒水案完全是兩回事，相關物證俱在，絕對不會發生外界訛傳的自導自演。