民調：藍白合選2028蔣萬安支持度最高

《震傳媒》民調顯示，藍白若要在2028合作大選，蔣萬安支持度高於盧秀燕。（取自《震傳媒》） 中評社台北4月22日電／根據《震傳媒》最新民調顯示，2028大選若藍白合作，誰最適合參選“總統”，數據顯示25%支持台北市長蔣萬安，19.7%支持台中市長盧秀燕，15.6%支持“立法院長”韓國瑜，4.0%支持中國國民黨主席鄭麗文，同樣也是4%支持台灣民眾黨主席黃國昌，無意見也高達31.7%。



這份民調是在4月19與20日進行。詢問2028的“總統”大選，國民黨喊藍白合拿回執政權，請問您認為誰最適合代表 藍白合參選“總統”，是盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安、鄭麗文還是黃國昌呢?



如果以政黨傾向來看，民進黨支持者比較傾向支持盧秀燕有23.9%，高於蔣萬安23.4%；中國國民黨支持者則傾向支持蔣萬安有35.2%，支持韓國瑜有26.7%，支持盧秀燕有24.3%；台灣民眾黨支持者比較傾向支持韓國瑜有24.5%，蔣萬安為22.8%，黃國昌則是18.6%。



細看支持群眾，60歲以上、國中以下、專科學歷青睞盧秀燕，其他族群回答蔣萬安比例高。回答支持蔣萬安在20至39歲比例高；大學以上學歷也比例高。



本次民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年4月19日至4月20日，針對設籍全台、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,071人（加權前家戶536份、手機535份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。