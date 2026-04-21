童燕珍：對鄭麗文路線有信心　有助年底選情

國民黨前高雄市議員童燕珍。（中評社 資料照） 中評社高雄4月23日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨主席鄭麗文訪陸後獲好評，國民黨前高雄市議員童燕珍向中評社表示，她今天通過黨內議員初選，對鄭麗文路線相當有信心，對國民黨年底選情一定加分，台灣社會對接下來鄭麗文訪美表現更期待，一定能感受到和平帶來的力量。



童燕珍，嘉義人，高雄師範大學成人及繼續教育學系碩士，曾任國民黨高雄市議員，也擔任過國民黨高雄市議會黨團總召，在政界資深。



國民黨高雄市黨部22日公布高雄市議員三民區初選民調。童燕珍回鍋參選議員並通過黨內初選，贏過中央委員孫健萍。因此，國民黨確定將在三民區派出現任議員黃柏霖、黃香菽爭取連任，以及通過初選的童燕珍角逐，共3人參選。



童燕珍去年在黨主席選舉時力挺鄭麗文。對於外界關注的鄭麗文路線，童燕珍表示，鄭麗文訪陸回來後，很多藍營的人比以前更佩服鄭麗文，讚許鄭麗文非常有勇氣、敢說敢講、敢為“中華民國”爭取更多權益，風評是大加分的。



童燕珍表示，鄭麗文回來後也帶回大利多，大陸十項惠台措施，對台灣的未來發展很有幫助，只要執政的民進黨願接球，台灣經濟部分會比以前更加的好。因為民眾已經漸漸感受到再這樣下去，經濟各方面都無法再提升，生活只會越來越不好。



童燕珍表示，這次讓九二共識又重新被提起，而且事實上看起來，民進黨也對鄭麗文沒有辦法做出什麼有效的批評。鄭麗文接下來要到訪美，鄭也期盼中、美對待台灣都是平等的，這一點也獲大家認同，所以根本沒有什麼可以批評的地方。

