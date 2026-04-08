十項惠台　李彥秀：綠漠視民意將被民意淘汰

藍委李彥秀接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸宣布惠台十項措施，商業總會日前邀集觀光等七大公協會，呼籲台官方只要對產業、人民有利該開就開、該放就放。國民黨“立委”李彥秀對此向中評社表示，賴清德應以陳水扁為師，更應該學習作為領導者的格局。



李彥秀說，貨出得去，人進得來不僅是商總與7大公會的心聲，更是台灣2350萬人的主流民意。民進黨要對台灣人民有信心，漠視民意，最後終將被民意所淘汰。



李彥秀說，2005年時任國民黨主席連戰訪問大陸，進行“和平之旅”，行前陳水扁不僅祝福連戰此行順利，當時國民黨返台後談兩岸包機直航，需要政府的同意，陳水扁也欣然同意，寫下兩岸關係嶄新的一頁，因為扁非常清楚“與民意作對，終將被民意所湮滅！”



李彥秀認為，台灣民眾對兩岸關係和緩，交流互惠的期待，恐怕遠超乎民進黨的預期。



李彥秀接受中評社訪問表示，民進黨兩岸政策缺乏核心價值與戰略思維，所以始終在反中、抗中與春暖花開間左右搖擺，最後陷入“父子騎驢”的窘境。



李彥秀認為，時隔超過十年，鄭麗文不畏綠營網軍的抹黑抹紅，以現任中國國民黨主席的身份訪問大陸成果豐碩，不僅促成習鄭會、為兩黨制度化交流鋪平道路，更帶回包括農漁產品進口、擴大觀光開放、科技產業合作、恢復直航航點、影視作品進口等10項大禮包，讓台灣人民享受兩岸交流的實質紅利。

