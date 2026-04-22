沒參選經驗就要選市長？沈伯洋：能力最重要

右起綠委沈伯洋、吳沛憶。（照片：吳沛憶辦公室提供） 中評社台北4月22日電／民進黨2026年台北市長人選未定，但不分區“立委”沈伯洋呼聲越來越高，媒體人陳揮文稱，沈伯洋連里長都沒選過，怎麼叫一個什麼都沒選過的人出來選市長？對此，沈伯洋今日受訪表示，相信選民認為最重要的是有沒有相關能力、經驗，黨內選舉都有第一次，是否有能力幫民眾爭取權益是最重要的事。



已登記參選民進黨台北市黨部主委的“立委”吳沛憶、台北市議員劉耀仁與洪婉臻，針對淡水河治理與河岸發展22日赴“立法院”舉辦座談會，邀請沈伯洋出席。沈伯洋會前受訪回應沒有選舉經驗問題。



媒體報導，吳沛憶、劉耀仁、洪婉臻針對淡水河治理與河岸發展，舉辦座談會，延續河川與城市跨越百年的對話。吳沛憶表示，座談會討論淡水河整治，關係到雙北市，很感謝在地議員、里長出席，邀集“經濟部”水利署第十河川分署、“環境部”與台北市水利處等單位，各自有在推動淡水河相關計劃，並舉辦公民論壇匯聚民意。



沈伯洋會前受訪時被問及，媒體人陳揮文稱，沈伯洋連里長都沒選過，怎麼叫一個什麼都沒選過的人出來選？對此，沈伯洋說，相信選民認為最重要的是有沒有相關能力、經驗，黨內選舉都有第一次，是否有能力幫民眾爭取權益是最重要的事。一旁的吳沛憶也說，“我們這幾個都沒選過里長耶”。



至於今天是否來“暖身”台北市選戰？沈伯洋笑說，自己來參與而已，讓議員、里長團體與部會表達意見。自己作為參與者是否準備好了？沈伯洋說，現在對他來講，市民權益、可愛景觀、交通上如何成為樞紐，相信這就是大家現在關心的議題。