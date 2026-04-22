韌性演習今登場　合計投入逾1500名替代役

首場“2026年城鎮韌性演習”22日於彰化縣登場，投入192名替代役，採現役與備役混合編組，並配合兵棋推演及綜合實作。（照片：台官方提供） 中評社台北4月22日電／首場“2026年城鎮韌性（全民防衛動員）演習”22日於彰化縣登場，台“內政部”表示，整合替代役現役及備役共192人投入演習，導入“現役先行、備役後至”動員機制，於全縣設置23個演練站點，透過實地演練驗證人力動員與支援運作機制，強化地方政府災害應變與全民防衛量能，整體11縣市演習場次合計投入逾1500名替代役人力。



“內政部長”劉世芳表示，彰化場次演習投入192名替代役，採現役與備役混合編組，並配合兵棋推演及綜合實作，於彰化縣埤頭鄉、溪州鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮及福興鄉等5個鄉鎮設置23個演練站點，辦理防災協作中心、收容救濟站、急救站、物資配售站、防空避難支援及搶救任務等項目演練。



“內政部”補充，今年首次設置“防災協作中心”演練站點，由替代役負責報到作業、人力調度、資訊彙整及現場支援等工作，提升整體協調與災防應變效能，確保演習順利推動。此外，替代役新式功能性背心於本場演習首次亮相，由“中央”統一規劃設計，加強辨識度與安全性，並兼具收納與舒適機能，有助強化勤務執行效能。



“內政部”強調，替代役於基礎訓練期間均取得初級救護技術員、防災士及志願服務等3項專業證照，現役持續實施三階段五模組訓練，接受救護、防災及民防等專業訓練；備役退役後，透過定期召集與演訓精進應變能力，持續發揮替代役人力專長，“2026年城鎮韌性（全民防衛動員）演習”接續於苗栗縣等10個縣市演習場次將持續投入備役參與，合計將投入逾1500名替代役人力，強化地方災防體系，逐步完善全台性動員與運用模式。