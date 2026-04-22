3國卡賴航線　學者點非洲這2國有錢又民主

賴清德專機飛往史瓦帝尼航線示意圖。（中評社） 中評社台北4月22日電／賴清德原訂22日出訪非洲“友邦”史瓦帝尼，但行前突遭塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加3國無預警撤回飛行許可，而被迫取消。對此，台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生22日在政論節目介紹毛里西斯與塞舌爾的背景，提到兩國是非洲最有錢、最民主的國家。他們做出這樣的決定，是台灣最應該感到擔憂的。



賴清德原訂史瓦帝尼訪問行程，由於專機航程途經部分國家，臨時取消飛航許可，經“國安”團隊慎重評估，考量“元首”、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，賴清德另指派“特使”，出席史瓦帝尼“雙慶”國家慶典活動。府秘書長潘孟安透露，此次包括塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加等三國，在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可。



嚴震生22日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，在這次撤回賴清德專機飛行許可的3國中，馬達加斯加剛發生軍事政變，毛里西斯與塞舌爾都是富國，兩國的各項國際指標在非洲名列前茅，塞舌爾更是當年英國王儲威廉與王儲妃凱特的蜜月地。



嚴震生認為，馬達加斯加可能有受到大陸的壓力，但毛里西斯與塞舌爾都是生活條件優渥的小國，而越小的國家外債越少，塞舌爾定期有在還外債，毛里西斯也是如此，大陸或許有幫助毛里西斯與塞舌爾進行基礎建設，但兩國絕非“債務陷阱”的受害者。此外，毛里西斯與塞舌爾都是多黨政治，是非洲最民主的國家，他們做出這樣的決定，是台灣最應該感到擔憂的。