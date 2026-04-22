台官方：原油採購運輸正常　大幅轉向美國

台“經長”龔明鑫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電／中東戰事延燒牽動能源供應，“經濟部長”龔明鑫今天在“立法院”表示，台灣原油採購與運輸維持正常，4月將有4艘油輪抵台、5月規劃4至5艘船到港，油源已大幅轉向美國、占比達6成，有助降低地緣政治風險。



“立法院”經濟委員會今天審查115年度“中央政府”總預算案“經濟部”及所屬單位預算，國民黨“立委”賴士葆關切中東局勢對台灣能源與電力供應影響。



根據《中央社》報導，龔明鑫指出，目前中油與台塑化多半已調整運輸路線，僅各剩1艘油輪在波斯灣作業，其餘改由紅海及其他出口管道運送，中油自美國採購原油比重已提升至約60%，整體原油安全存量維持約140天。



至於如何看待油價與物價影響，龔明鑫表示，近期國際油價約在每桶90美元水準，若中東情勢趨於穩定，突破100美元的機率不高。



針對超大型油輪君善輪正載著大約200萬桶原油駛向台灣麥寮港，民進黨“立委”蔡易餘詢問是否有助於緩解“國內”瀝青及其他石化產品供應不足的情形。



龔明鑫表示，台灣每日原油需求約15萬桶，近期1艘載運約200萬桶原油的油輪抵台，可支撐台灣半個多月需求，搭配4月中油3艘、台塑化1艘的原油船班將到港，有助穩定能源及石化原料供應。



在石化原料方面，他表示，“國內”瀝青庫存及產能初估可供應至6月底，中油已啟動對外採購，台塑化也可隨原油到港提升煉製量，若公共工程因瀝青短缺影響工期，“經濟部”將協助個案媒合調度。