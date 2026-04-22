賴若繞飛可出訪？前專機機師張志豪析疑慮

民眾黨台北市議員張志豪。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／賴清德原訂22日出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼（斯威士蘭），行前突遭塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加3國無預警撤回飛行許可，而被迫取消。曾任馬英九出訪專機機師的台灣民眾黨籍台北市議員張志豪22日分析，史瓦帝尼所處位置被很多國家包圍、有其他飛航情報區，就算繞行，也難保不會再遇到飛行許可被突然取消，此外，往南繞行是否安全備降場，這可能有疑慮。



至於是否有其他解決方案？張志豪表示，塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加等3國在非洲東岸，如果可以選擇繞道的方式往其他方向飛，不過現在中東情勢比較危急，或是可以往東往美國方向飛，但是繞得比較遠，需要花比較多時間，從非洲西岸前往史瓦帝尼，願意繞路是有機會，但是是否同樣會遇到中國大陸“施壓”，而且這樣安不安全，他實在也不敢講。



賴清德原訂22日展開史瓦帝尼訪問行程，21日傍晚臨時取消。府秘書長潘孟安透露，此次包括塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加等三國，在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可。



張志豪今天接受媒體聯訪分析，從台灣出發飛到史瓦帝尼，就會經過塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加的飛航情報區，而3國情報區覆蓋範圍廣大，就算往南繞行，首先，要考慮到飛機的油量是否足夠；第二，要考量是否有適合專機機型A350－900的備降場，但往南是否安全備降場，這可能有疑慮。