賴出訪受阻　黃奎博勸應正視兩岸對話

政治大學外交系教授、啟思民本基金會董事執行長黃奎博。（中評社 資料照) 中評社台北4月22日電／賴清德原定22日啟程飛往非洲唯一“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭），因塞席爾等非洲3國臨時取消飛航許可，被迫喊卡。對此，政治大學外交系教授、啟思民本基金會董事執行長黃奎博表示，這次賴清德外交受挫跟“習特會”應無關係，呼籲賴清德應該正視兩岸之間要對話。



《中時新聞網》報導，黃奎博指出，這次賴清德外交受挫，跟“習特會”應無關係，純然是兩岸不對話之下的結果。自從蔡英文上任以來，民進黨政府在國際外交上依賴美國至深，此次賴清德出訪史瓦帝尼受阻，原本想寄望美國出手也落空，因為美國對非洲整體影響力原本就不如中國大陸。



黃奎博強調，即使美國試著協調相關非洲國家，很可能也沒有籌碼、或不願拿出籌碼去應對。更遑論最近特朗普對非洲國家片面課徵關稅，其中包括臨時拒絕台灣空域請求的毛里求斯和馬達加斯加，以及史國周邊的莫桑比克和區域大國南非，中國大陸卻宣布對許多非洲國家免債、延期償付、再融資、債務重組、零關稅，更相對減損了美國對非洲的影響力。



黃奎博進一步指出，台灣在馬英九政府之後，已多年未舉辦“台非論壇”，反觀中國大陸，與史國之外的其他53個非洲國家均有邦交，再加上“一帶一路”倡議的影響，也在非洲多處可見，此消彼長已是國際現實。他也提到，這次賴清德無法飛抵史國，也應該要在外交出訪的備案中，不然就非常不專業。



至於有說法指出賴清德可以從南非領空進入史瓦帝尼，並非無路可走。黃奎博直言，台灣與南非，因為去年南非強硬要求我代表處改名、搬出首都，雙方關係因此產生明顯齟齬，因此要讓南非同意台灣經領空飛到史國，恐怕也不太可能達成。



