有錢領了！澎湖湖西鄉24日起每人發5千元

澎湖湖西鄉公所22日完成點鈔作業，預計自24日上午9時起，由各村辦公處同步發放振興禮金。（照片：湖西鄉公所提供） 中評社澎湖4月22日電／澎湖縣各鄉市“振興經濟禮金”陸續上路，湖西鄉公所22日完成點鈔作業，預計自24日上午9時起，由各村辦公處同步發放，每位符合資格鄉民可領取新台幣5000元，領取期限至6月30日止。



湖西鄉公所表示，此次發放對象為2026年3月29日（含當日）前設籍於湖西鄉的鄉民；新生兒若於6月30日前完成設籍，且父或母一方於基準日設籍當地，也符合領取資格。除平日上班時間發放外，4月25日及26日將加班辦理，方便民眾領取，逾期未領視同放棄。



已獲國民黨徵召參選下屆澎湖縣長的湖西鄉長陳振中指出，此次編列約新台幣8100萬元經費發放禮金，盼藉此提振地方消費、帶動觀光發展，協助在地產業活絡，並與鄉親共同因應經濟挑戰。



澎湖縣在“行政院”去年底普發每人1萬元後，各鄉市也掀起加碼風潮。目前除馬公市外，其餘鄉鎮多已跟進或規劃發放。白沙鄉率先宣布每人1萬元，約有1萬餘名鄉民受惠；七美鄉亦編列預算比照辦理，望安鄉甚至靠過去“捐地節稅”打下的鄉庫底子，加碼至1萬5000元。



原先表態不發放現金的西嶼鄉，也出現政策轉向。鄉長李添進先前規劃將資源投入教育與長者福利，包括補助國小每人6000元、國中每人1萬元助學金，並將敬老禮金擴增為三節各發2000元；不過在地方民意壓力下，已研議於5月提出每人5000元的發放方案。



至於人口規模較大的馬公市，則仍未跟進普發現金。市長黃健忠指出，考量市區人口約6萬人，若全面發放即使舉債也不夠支應，基於財政紀律與長期發展考量，市公所暫不採取相關措施。