邱世卿：日放寬武器出口　產生激烈地緣衝撞

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月23日電（記者 方敬為）針對日本政府決定放寬對外出售殺傷性武器，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，日本過去在軍備輸出上多採取“無償贈與”模式，如今轉向尋求實質出口，其背後的核心驅動力來自於日本國防預算的巨幅擴張，以及國家安全戰略的根本性重構，日本有意朝“國家正常化”方向邁進，此舉也將牽動東亞形勢。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



今年4月21日，日本高市早苗內閣正式完成《防衛裝備移轉三原則》運用指針的大幅修訂，取消過去僅限“救難、輸送、警戒、監視、掃海”5類裝備出口的框架，使軍艦、飛彈與其他具殺傷力裝備出口成為可能。



邱世卿表示，此舉不僅牽動日本國內法規的修改，更標誌著日本戰後防衛政策的重大轉向，日本為達成近年提出將國防支出提升至GDP的2%目標，正試圖透過軍工產業的輸出，為其龐大的建軍計畫尋找新的財政支撐點。



邱世卿指出，日本軍事路線的改變，深刻反映了其既有武裝力量架構在面對當前地緣政治形勢的局限性。長期以來，日本自衛隊的建軍思維與武器配備，主要是作為美國第7艦隊的輔助與防衛力量而存在，缺乏獨立且具備長程打擊的作戰體系。



邱世卿分析，面對當前中國大陸軍力崛起與俄羅斯在遠東地區帶來的複合性壓力，一旦面臨缺乏美軍絕對庇護的極端情況，現有自衛隊的實力已不足以應對，因此，日本勢必得踏上重建自主軍事實力的道路。然而，過去依附美國戰略需求所建置的現役裝備，已無法完全匹配日本未來戰略的需求。

