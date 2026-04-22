鈕則勳：民進黨抗中論調基層壓力非常大

中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）針對大陸十項惠台措施的政治效應，中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問表示，有利豐富中國國民黨主席鄭麗文訪陸“和平牌”的深化，有機會破解綠營的“抗中牌”。民進黨目前保持傳統“抗中”論調，讓基層壓力非常大，若民進黨堅持不接招十項措施，反而會落入國民黨“你無法解決問題，那就政黨輪替”的邏輯中，對民進黨來說風險很高。



至於賴清德訪非行程生變一事，鈕則勳說，無論非洲三國臨時取消飛航許可的原因為何，民進黨一定會順勢操作哀兵、“抗中牌”，凸顯“抗中牌”的合理性與正當性，若國民黨沒辦法掌握話語權，鄭麗文的和平牌、十項措施的效果可能就會受到某種程度的衝擊。不過，鄭22日在國民黨中常會的論述，可以削弱綠營操作的效果。



鄭麗文日前赴陸，大陸12日公布十項惠台措施，包括恢復兩岸直航航點、恢復上海及福建居民來台自由行、福建與金馬四通、農漁產品輸陸、服務遠洋漁業、食品輸陸便利、台劇在陸播放及支持中小企業開拓大陸市場等。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，現為台灣中國文化大學廣告系專任教授。



鈕則勳接受中評社訪問表示，大陸推出十項措施，有利豐富鄭麗文訪陸“和平牌”的建構與深化，鄭此次訪陸喊出“兩岸和平制度化”、在洋山港說“天空飛的該是鳥不是飛彈”、中山陵講連戰2005年破冰之旅等，都是強調兩岸和平的重要性，也是國民黨在打和平牌的概念，有機會在年底選舉中，把綠營的“抗中牌”打出一個破口，也會讓藍營不畏懼與綠營爭取兩岸議題主流的詮釋權，破解民進黨執政不利兩岸關係互動的氛圍。



鈕則勳說，不過，現在國民黨的“和平牌”卡在民進黨政府那一關，也就是民進黨政府需要通過、認證十措施，國民黨才能有進一步發揮的空間。民進黨現在不接招的邏輯有三個原因：一、不讓國民黨在政治上得分。二、若接招，黨內部可能會有意見衝突。三、面子問題，在不斷強化“台灣主權”論述下，又開放觀光、兩岸直航等措施，就會被人反問不是堅持對等交流嗎？

