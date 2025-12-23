傅慰孤：賴軍購期程到2033有點說不過去

台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月23日電（記者 盧誠輝）規模新台幣1.25兆元的軍購特別條例目前仍在“立法院”朝野拉鋸中。台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤接受中評社訪問表示，台灣想要買的武器，美國不肯賣也給不起，這就是台灣對美軍購向來的最大問題。台灣向美軍購其實就只是為了繳保護費，這是不管藍綠或誰執政，同樣都必須面對的問題。



傅慰孤認為，台官方所提1.25兆元軍購版本，有個很大問題是，賴清德不應該把預算期間拉長到8年。每項軍購年限應該要在該執政者任內完成，不超出任期。難道賴2028大選一定可以連任？就算真的連任，這次軍購特別預算執行期程是到2033年，早已超過2任任期，有點說不過去。



傅慰孤，祖籍浙江鎮海，空軍官校第46期、三軍大學戰爭學院正規班、兵學研究所畢業，1997年1月出任首席副參謀長，1998年1月晉升中將，曾任“國防大學”空軍學院院長、“國防部常務次長”，2002年3月任空軍副總司令。退役後陸續完成元智大學機械研究所碩士、台灣大學EMBA學位。現為兩岸華孫文化藝術交流基金會董事長，中華文化孫子兵法研究會創會長。



傅慰孤強調，台灣想要買的武器，美國不肯賣也給不起，這就是台灣對美軍購向來的最大問題。如果台灣想要的武器，美國願意賣，那他絕對舉雙手贊成，就算花再多錢也要去買，但事實並非如此。那為什麼台灣還要持續向美軍購？說穿了，其實就只是為了要向美國繳保護費，這是不管藍綠或誰執政，同樣都必須面對的問題。



他舉例，台灣1992年向法國採購的幻象2000戰機，當時雖然已經是法國最先進的戰機，但法國仍不願意賣給台灣空對地飛彈系統，因為一架好的戰機應該是全方位的，在戰機全載的情況下，不但可以空對空作戰，也可以空對地作戰，但法國賣給台灣的幻象2000戰機只配備空對空作戰系統，主要原因就是當時法國對中國的承諾。



傅慰孤指出，法國當時雖然賣給台灣幻象2000戰機，但為了向中國交代，最重要的空對地飛彈系統卻不願意賣給台灣。同樣的道理當然也適用在美國身上，就像美國向來都始終堅稱賣給台灣的都只是所謂的防禦性武器一樣，所以台灣真正想要的武器，美國根本不肯賣也給不起。