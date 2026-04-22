關注：美國無暇他顧　民進黨倚美失效

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世2024、2022都曾經訪台。（府提供資料照） 中評社台北4月23日電（記者 黃筱筠）賴清德原定22日出訪非洲唯一“邦交國”史瓦帝尼（斯威士蘭），但前一天傍晚臨時喊卡，府方透露是部分航權遭到取消，此行遭到阻撓也讓賴社群獲得支持者一陣加油聲，與近期出現的批評留言不同，支持者有回流跡象，賴陣營看到此效應，很可能越往“抗中”路線走。但賴出訪受阻，是否也代表美國無力協調非洲國家，賴倚美政策失效？



賴清德出訪受阻後，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言拜會中國國民黨主席鄭麗文，提及兩岸分歧應以和平方式解決，且應免於脅迫，並應透過兩岸人民皆能接受的方式。頗有平衡藍綠之間的意味，兩邊都不得罪。但對於賴出訪非洲受阻，歐盟都表達關切了，AIT截至22日晚間都未針對此事發言。



賴清德出訪非洲唯一“邦交國”卻臨時喊卡。過去陳水扁、馬英九、蔡英文都出訪過非洲，尤其是蔡出訪史瓦帝尼兩次都直飛，刻意低調不過境其他國家，但對照賴清德出發前大肆宣揚，提及有11國非洲國家歡迎他訪問史國，但台灣非洲“邦交國”只剩下史瓦帝尼一國，其他國家的表態何來？



加上賴清德又透過綠媒放話要在史國演說時破除一中論述，出訪前這麼高調，不只非洲國家取消航權，很可能美國都頭痛。



如果美國願意力挺賴清德出訪，應讓賴過境美國本土，可以安排讓賴往美國本土飛，再前往非洲。去年7月巴拉圭總統潘尼亞公開宣示賴清德預計8月前往訪問，但府後來稱因南部風災，沒有出訪安排。



當時傳出美方考量“習特會”，拒絕台灣提出過境紐約的要求，但美方提供的其他過境地點遭台灣拒絕，最後導致賴取消出訪巴拉圭之行。若傳言這屬實，顯然美國也不願意為了賴清德得罪中國。