推藍白合　江和樹挺盧秀燕選2028

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表態支持的台中市長盧秀燕參選2028。（照片：江和樹臉書） 中評社台北4月23日電／距離2028大選戰還有近兩年時間，台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹23日上午在臉書發文表態支持中國國民黨籍的台中市長盧秀燕參選2028，並呼籲“藍白不合作，就沒有未來”，且真的是有機會，而那個機會就是盧秀燕。



江和樹今表示，台中該出一個“總統”了，台中從來沒有出過“總統”，但這一次真的有機會。他支持的不只是個人，而是讓台中、讓中部，真正站上“國家”舞台，盧秀燕，就是這個機會。



江和樹指出，2026、2028很清楚，藍白不合作，就沒有未來。最終目標衹有一個：下架民進黨，讓台灣重新走回務實治理的道路。這不是口號，這是現實。他認為現在就是關鍵時間點，並呼籲盧團隊不要再等了，現在就應該開始跑全台輔選，北中南全面布局，提早讓社會開始討論。



江和樹認為，政治不是等準備好才出發，是“先出發，讓局勢跟上你”。讓人討論，不是壞事，沒有人討論，才是真正的危機。而為什麼支持盧秀燕？他講白一點，他身為民眾黨，沒有選擇支持自己人，而是支持盧秀燕，是因為台灣長期“重北輕南、忘了台中”，因為台中缺乏“國家級”建設，因為台中，需要一個真正能上位的人這不是黨派問題，這是台中要不要翻身的問題。



江和樹說，盧團隊如果真的有2028的想法，現在，就是最好的時間點，不是明年，不是卸任後，就是現在。



根據《震傳媒》22日公布最新民調顯示，2028大選若藍白合作，誰最適合參選“總統”，數據顯示25%支持台北市長蔣萬安，19.7%支持台中市長盧秀燕，15.6%支持“立法院長”韓國瑜，4.0%支持中國國民黨主席鄭麗文，同樣也是4%支持台灣民眾黨主席黃國昌，無意見也高達31.7%。