賴清德出訪遭阻　翁履中揭陸對台新戰術

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／賴清德預計22日出訪非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，訪前不到24小時，“國安”團隊“喊卡”。主因在中國大陸方面施壓下，塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加3國無預警取消飛航許可。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中分析，這不只是單純的外交挫折，更代表北京對台策略已全面升級，從“挖邦交國”轉向對台“國際行動空間”的管理。



翁履中22日在臉書發文表示，過去中國大陸主要是透過挖走“邦交國”來壓縮台灣的外交空間。但現在，即使不是“邦交國”，陸方也開始在更細緻的實務操作層面，逐步限制台灣的行動能力，包括飛越空域、停靠安排，甚至參與國際活動的機會。這代表陸方施加的壓力，正從“點狀事件”轉變為“面狀收縮”，從“個案處理”走向“常態限制”。



翁履中指出，這些國家究竟是被動配合，還是主動選擇壓縮台灣空間，是非常值得深究的問題。如果它們是被迫做出決定，代表大陸仍在運用傳統的大國壓力；但這類威脅其實未必能長久，因為任何國家一旦有了更大的自主空間，就不會願意永遠活在被脅迫之下。可是，如果這些國家是主動做出選擇，那意義就完全不同了。那代表它們已經在戰略判斷上認定，中國的重要性不僅高於台灣，甚至高於與美國可能出現摩擦的風險。



翁履中強調，過去是“讓你朋友變少”，現在是“讓你人出不去、聲音傳不遠”。



翁履中觀察，這種變化直接衝擊台灣外交的三個核心：第一，領導人外交會變得更加困難，象徵性空間被壓縮；第二，國際參與的門檻會提高，不只是正式組織，連論壇與會議都可能受到影響；第三，心理層面的影響開始擴大，當民眾感受到“處處受限”，這本身就是一種戰略效果。