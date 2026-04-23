李四川臉書推重大政策　吳子嘉：文宣能力弱

吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北4月23日電／輝達（NVIDIA）今年2月與台北市政府簽約，確認海外總部設於北投士林科技園區，國民黨新北市長參選人李四川21日在臉書發布影片宣布，若當選市長，將興建“蘆社大橋”。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日表示，李四川的文宣力道非常脆弱，因為蘆社大橋這樣重要的政策，卻是在臉書上宣布，因此他呼籲李，應提出非常清晰的勝選方案。



李四川日前透過影片宣告，若當選新北市長，將興建大橋連通社子島與蘆洲，並串連蘆洲線、萬大線、台64、台65等路網，輝達落腳北士科將釋出逾萬個職缺，推估其中7成可能將由新北市民填補，這座橋的意義不只是交通，更是要把新北人送進科技業門口的一條路。影片中李四川並以兒子為引言人，巧妙將“兩岸”議題轉化為“淡水河的兩岸”奮鬥，展現一貫的川式幽默。



吳子嘉昨天在網路節目《董事長開講》中表示，蘆社大橋的構想是個很重大的政策，但李四川卻是用臉書公布此事，既然要打輝達牌，理應召開記者會宣布、邀請輝達在台代表，甚至是邀請輝達執行長黃仁勳到場，“結果他寫一個臉書”，由此可見，李的文宣力道非常脆弱。



吳子嘉提出質疑，李四川競選總部對競選策略是否有一套想法？李的勝選方程式是什麼？到目前為止，自己都沒聽過李的團隊有描繪過此事。因此，吳子嘉呼籲李四川，應提出非常清晰的勝選方案，且此方案要能說服團隊、重要選舉幹部。