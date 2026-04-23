李勝峯︰習特會將談和解架構　台灣成菜單？

新黨副主席李勝峯。（中評社 資料照） 中評社台北4月23日電／三閣論壇將於25日上午舉行“壯大台灣，直面未來，台灣生存戰略研討會”。論壇召集人、新黨副主席李勝峯表示，“習特會”即將於5月登場，全世界都認為兩國要談和解架構，台灣如果不入席加入討論，恐變成桌上的菜單。他說，所以此次研討會將探討台灣民眾認為哪些可變、哪些不可變，台灣應主動面對兩岸問題，掌握主導權，不能缺席。



根據《中時新聞網》報導，“習特會”將於5月中旬舉行，李勝峯指出，中美之間的問題不在大豆或高科技禁令，而是要談兩國的“和解架構”。而美國各方面施壓大陸手段失效，唯一籌碼只剩下台灣，台灣會不會在中美架構中完全失去參與權，變成菜單的菜，是台灣人最大焦慮。



李勝峯指出，這樣的焦慮來自於政府的無能及美國的失信，民進黨政府把台積電搬去美國、簽MOU天價投資美國、買鉅額軍備，交了保護費卻沒換來安全感，反而看到烏克蘭“總統”澤倫斯基在白宮被美國總統特朗普出賣、羞辱，更讓台灣人認為美國不可信，近期民調都顯示此一趨勢。



“面對兩岸發展，台灣還能缺席嗎？”李勝峯指出，繼續缺席衹有被決定的命運，因此這次研討會分為3場專題研討，“入席或缺席”、“變與不變”、“和平與戰爭”3項主題；9篇專文發表，18位學者專家與會。



李勝峯認為，過去台灣受到台灣政治的龐氏騙局所矇騙，民進黨操弄抗中保台獲取政治利益，但抗中保台要靠美國支撐，美國如果不支撐了，等於銀行抽銀根，牛皮有天會吹破。尤其現在美國就是要去與中國大陸和解了，台灣如果不自己主動去面對兩岸問題，將來會很慘。



因此，“變與不變”成為重要議題，李勝峯認為台灣人應該開始思考“入席”參與談判，必須先清楚，哪些是可以改變的？哪些是不能改變的清單？比如，民主自由的生活、自由經濟的政經體制如果不能改變，與對岸談的時候就要堅持。至於有什麼是可以改變的？彼此可以協調出一個共榮共融的模式。



李勝峯指出，“習鄭會”圓滿完成，顯示在九二共識，一中的基礎上就能解決問題，因為中國人不打中國人，要解除戰爭就是不讓他有出兵的借口。對台灣人來說，和平最低的成本就是國族認同與“憲法”一中，這幾年是因為民進黨政治操弄才扭曲掉，否則台灣人本來就是中國人，“憲法”本來就是一中憲法，根本不是問題。



李勝峯強調，這場研討會主要是在中美即將決定框架的情況下，台灣應該要主動面對，“如果不上桌，就是等著變菜單”，尤其兩岸之間同為中國人，有什麼不能解的結？備戰是謀不了和的，避戰才能謀和，台灣處於一個不得不面對自己未來命運的時代。



新黨黨主席吳成典表示，論壇是新黨開的平台，但是供大家揮灑使用。論壇將於4月25日周六上午9時於張榮發基金會國際會議中心舉行，歡迎關心此議題的朋友一起參加，共商台灣前途。