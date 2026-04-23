美飛彈庫存耗半　退將揭晶片成供應鏈短板

前空軍副司令張延廷。（中評社 資料照) 中評社台北4月23日電／美國智庫與美軍最新評估顯示，美軍在中東7周戰事中已耗掉近半重要飛彈庫存，剩餘關鍵彈藥數量恐不足以應對像中國大陸等勢均力敵的對手。前空軍副司令張延廷22日指出，烏克蘭及以色列消耗不少美軍庫存，加上晶片成供應鏈短板，當然會供不應求。



張延廷昨天在《頭條開講》節目表示，美國國防工業的製造能力非常強，但問題是供不應求，為什麼？烏克蘭戰爭打了4年多！為什麼烏克蘭能夠守住俄羅斯的攻勢？靠火力，就是由美國提供的大量彈藥，大量地消耗。



張延廷提到，有三個部份的消耗，讓美國沒辦法充分地獲得彈藥補給。烏克蘭是一個，第二是“阿克薩洪水”事件（哈馬斯突襲以色列）時，以色列大量跟美國購買，這是2023年10月7日，對哈馬斯、巴勒斯坦整整打了2年半。



“以色列大量採購，拿走了很多！”張延廷強調，所以看這次美、以、伊戰爭，以色列為什麼能大量使用飛彈？就是那一次向美國大量做了採購。第三個是去年的“12日戰爭”（6月13日至25日），美國稱之為“午夜重錘”，以色列大量消耗飛彈，又從美國獲補。現在的美、以、伊戰爭打了40多天，又大量消耗，當然供不應求！



張延廷指出，這裡講的彈藥，不只火藥、彈片，還有“導引段”、還包括晶片！缺一不可。彈頭有了、“推進段”有了、“感應段”也有了，可是問題是最後的“引爆”，缺晶片？那不行！要看全部，看那個“短板”，哪一段供應最慢？按照那個決定它的產量。



張延廷表示，美國是世界兵工廠沒錯，但供應量、消耗量太大了，現在比較受到影響的，不光只是伊朗戰爭，還要看到烏克蘭那邊，澤倫斯基叫苦連天，該到的武器沒辦法到了，優先用於美國在伊朗的戰場了，“消耗大於生產，問題出在這。”