民調：逾六成台人支持主動與大陸談判

民主文教基金會研究員張鈞凱。（中評社 張嘉文攝） 如果兩岸之間真的沒辦法再維持現狀，67.4%民眾擔心失去現有的生活方式和權利。（圖：民主文教基金會提供） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今日發布最新民調“台灣生存戰略民調系列三”。其中，有61.5%的民眾支持由我們自己主動和大陸談判，提出最有保障的制度條件，21.9%民眾不同意；70.5%的民眾同意對於台灣未來應該主動談判，掌握未來發展。



而如果在“個人自由和財產”絕對不會改變，而且生活品質也會變好的狀況下，55.2%民眾同意調整“國號名稱”是可以開放討論的，25.5%不同意，19.4%不知道、無意見或拒答。



民調結果也顯示，如果兩岸之間真的沒辦法再維持現狀，67.4%民眾擔心失去現有的生活方式和權利，僅有8.9%民眾擔心國號或名稱被改變；而面對未來政治變化，64.2%民眾認為保障個人自由和財產比較重要，15.1%民眾認為國號名稱比較重要。



此份民調“變與不變－現狀如今難維持 主動出擊掌變局”執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查對象為全台年滿20歲以上之民眾，訪問日期是4月13到16日，調查方法為人員電話訪問（以市話號碼末二碼隨機取樣），有效樣本為1080人，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差介於±3.0%。



民調發布會由民主文教基金會研究員張鈞凱主持，邀請包括文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥、東海大學通識教育中心教授潘兆民、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇等人出席。



張鈞凱表示，台灣在詭譎的國際局勢、嚴峻的中美關係的現狀糾結下，顯然已無法面對如今的變局與爭取持續的發展，但改變或不改變，尤其該如何改變，台灣應何去何從，至關重要。

