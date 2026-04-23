藍議員籲台中與上海復航　中市府：願協助

台中市議員李中質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月23日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市議會黨團書記長李中今天在議會質詢指出，國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，陸方釋出10項惠台措施，其中一項就是開放上海、福建居民來台個人遊，呼籲市府應積極爭取台中與上海空中客運航線復航，藉此發展中部地區觀光，並讓台商往返兩岸更便利，他要求市府觀光旅遊局要主動爭取，對中部旅遊業幫助很大。



台中市副市長黃國榮答詢表示，他認為這個建議非常好，也值得爭取。中部台商有許多在上海、福建做生意，如果“中央”願意開放，市府會協助航空公司。



中國國民黨主席鄭麗文赴陸展開國共交流後，大陸4月12日宣布10項惠台措施，涵蓋了農漁牧業、觀光旅遊、影視文化以及中小微型企業發展等多個面向。



李中23日在台中市議會質詢表示，前台中市政府觀光旅遊局長陳盛山曾提出“中進中出”的概念，認為從台中出發飛航時程3小時內的地區都是可爭取的航線，當時積極發展海內外航班，後來因為新冠肺炎疫情的關係，台中飛大陸的許多航線暫停，疫情後也無法恢復，相當可惜。



李中說，過去台中飛上海航線由復興航空營運，復興航空結束營運後，該航線轉給華航，但這條航線至今無法復飛，目前台中飛大陸僅有台中往返南京的航線，但中部地區有不少台中在上海、浙江投資的台商與企業，如果恢復台中－上海航線，對他們來說會方便許多。



此外，李中指出，恢復台中往返上海的空中客運航線對觀光發展也很有助益，尤其大陸要開放上海民眾赴台個人遊，對台中的觀光會是一大活水，這條航線本來就有，如果要復航應該不難，要求市府應積極、主動去洽談與爭取，幫助中部旅遊觀光業者。黃國榮答詢表示，他認為這個建議非常好，也值得爭取。