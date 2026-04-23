藍白調高軍購至8千億？綠黨團：不能打折

民進黨團書記長范雲（右）、副幹事長陳培瑜受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）“立法院”下午由“立法院長”韓國瑜召集協商“國防”特別條例草案，傳出中國國民黨團、台灣民眾黨團態度鬆動，願意提高預算至新台幣8千億元。民進黨“立法院”黨團今天仍批評，“行政院”版1.25兆元不能打折，藍白此舉還是拒絕挺“國防”自主、態度消極。



中國國民黨主席鄭麗文22日在中央黨部會晤美國在台協會台北辦事處長谷立言（Raymond Greene），“立法院”預計23日下午協商“國防”特別條例草案。同時，民眾黨主席黃國昌也接受媒體專訪表態同意將軍購規模上調至8千億元，藍白立場趨於一致。



民進黨籍“立法院”“國防”委員會召委陳冠廷日前還對此表示，這代表“善意的開端”或“善意的第一步”，希望朝野能在理性對話基礎上凝聚共識。



民進黨“立法院”黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜23日在“立法院”受訪。



范雲表示，民進黨團對“國防”特別預算的立場一貫，1.25兆元不能打折，此預算涉及“國防”四大主軸及不對稱戰力建構，攸關台灣安全，藍白提出的數字不斷變動，從3800億元加N到8100億元，但核心問題在於是否支持整體“國防”布局？



范雲說，部分藍白“立委”稱不支持商購，但所謂商購其實涵蓋本土無人機產業及非紅供應鏈，從俄烏戰爭及中東衝突可見，無人機在小國防衛中扮演關鍵角色，發展本土無人機產業正是建立不對稱戰力與“國防”自主的重要一環。



她質疑，藍白“立委”是否不願支持本土無人機產業？這樣是讓誰稱心如意？並強調國際無人機市場長期由中國製造主導，民主國家已意識到風險，台灣更應建立自主能力。



陳培瑜則批評，部分藍白“立委”在“國防”議題上態度消極，甚至缺席相關會議，多位未出席機密專報的在野黨“立委”，質疑究竟是不敢、不願還是不想支持“國防”預算？還是背後可能受到黨內高層影響？



陳培瑜進一步說，外界關注此次“國防”預算爭議，實際主導者並不是表面人物，而是國民黨內權力核心。國民黨的政治操作導致台灣社會分裂，甚至削弱“國防”能力。