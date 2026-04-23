台官員稱日不查馬鈴薯發芽　藍嗆自己先敢吃

台“農業部次長”胡忠一接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月23日電（記者 莊亦軒）台美貿易協定放寬美國進口發芽馬鈴薯，芽片龍葵鹼容許值放寬為200ppm，甚至有網紅表示挖掉發芽部分即可食用。台“農業部次長”胡忠一今日在“立法院”答詢表示，馬鈴薯發芽不代表就有龍葵鹼，日本人根本不檢查有沒有發芽。中國國民黨籍“立委”林德福略帶不滿回應，你不要講日本，我們今天在講台灣食品安全風險。他並嗆，行政官員應本著良心，“自己敢吃，才讓一般民眾吃”。



“立法院”財政委員會23日邀請“財政部長”莊翠雲、“農業部長”陳駿季、“衛生福利部”長石崇良、“行政院主計總處”主計長陳淑姿就“馬鈴薯輸入之邊境管制、檢疫、查驗等機制如何保障國人食品安全，及後市場抽驗預算執行情形”進行專題報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”林德福就台灣放寬美國馬鈴薯進口標準質詢，質疑台灣對於美國進口馬鈴薯的標準是否低於國際標準？



林德福要求，就算是加工馬鈴薯，只要發芽就要整批退運，不能留存，否則都會由消費者承擔食安風險。



但胡忠一回應說，發芽不代表就有龍葵鹼，發芽在0.5公分以內的話都會被承認，日本人根本就不檢查有沒有發芽，他們衹有驗2種病蟲害，台灣比日本還嚴格。



林德福要求“農業部”“別提日本作法”，台灣長年衛教宣導民眾不可吃發芽馬鈴薯，如今放寬制度已讓民眾人心惶惶，應審慎處理，行政官員應本著良心，“自己敢吃，才讓一般民眾吃”，萬一發生重大食安事件，“亡羊補牢都來不及”。胡忠一答覆，他本身、家人“也是國民、也重視食安”，但“農業部”主責檢疫，食安把關是由食藥署主責。



胡忠一並強調，“農業部”主要做的是防疫，就怕發芽馬鈴薯留在田裡面又去種，把國外的病原菌帶進來，這是“農業部”擔心的，至於食品安全要由“衛福部”回應。



“衛生福利部常務次長”莊人祥表示，一旦驗出龍葵鹼含量超過200ppm，就會整批退運。一批裡面如果有三個貨櫃，三個貨櫃就是退運或銷毀。



林德福質詢提到現任食藥署長姜至剛2018年擔任台大醫師時發表文章，內容提到發芽馬鈴薯龍葵鹼在1000ppm以上，可見專家意見都表明發芽馬鈴薯風險甚高。莊人祥回應，建議民眾有關發芽馬鈴薯一定是整顆丟棄，不可食用。



林德福表示，目前美國進口馬鈴薯輸入檢疫條件，加工馬鈴薯可以放寬發芽馬鈴薯進入加工廠。莊人祥回應，現在的做法是“農業部”在邊境發現如果有發芽馬鈴薯會先剔除，剩餘的做抽驗龍葵鹼，若超過200ppm就會整批退回。