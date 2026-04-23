美發芽馬鈴薯叩關　綠委：日本怎做台灣怎做

民進黨“立法院”黨團書記長范雲（右）、副幹事長陳培瑜受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）“賴政府”擬放寬美國馬鈴薯輸入規定，未來若出現發芽情形不再整批退運，引發民眾恐慌流入加工鏈、影響食安，招致批評。民進黨“立法院”黨團書記長范雲、政策會執行長吳思瑤23日均跳針回應，政府已建立三道把關機制，確保發芽或有毒馬鈴薯不會進入市場。吳思瑤強調，日本怎麼做，台灣就怎麼做，只要檢測出有毒或不符標準，就不會進入台灣。



吳思瑤痛批，中國國民黨、台灣民眾黨持續炒作馬鈴薯議題，擴大社會疑慮，甚至帶動不安情緒，認為不應將食安議題政治化，呼籲監督應基於事實，避免散播錯誤資訊造成恐慌，“立法院”當前更重要的議題為“國防”預算協商，不要政治操作、轉移焦點。



吳思瑤說明，三大原則包括第一，依國際標準管理；第二，若整批檢出毒素超標即退運或銷毀；第三，只要有發芽情況，也不會流入市場，把關機制非常清楚。



根據《新新聞》媒體報導，台灣每年進口馬鈴薯約14至16萬公噸，“行政院長”卓榮泰提出“逐顆檢查”的說法，引發質疑執行困難。另有分析指出，“農業部”負責植物檢疫（病蟲害、芽體），“衛福部”食藥署則負責食品安全（腐爛、發霉、龍葵鹼檢測），兩部會卻互踢皮球。“立法院”財政委員會23日邀“農業部”與“衛福部”進行專案報告說明清楚。



民進黨“立法院”黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜、政策會執行長吳思瑤23日在“立法院”受訪。范雲表示，食安不分黨派、絕對不打折，政府已明確規劃三道把關機制，最重要的底線是絕對不會讓發芽馬鈴薯流入加工廠或市場。



范雲指出，標準將依循國際規範，並參考日本作法，且台灣在三道把關下“會高於國際標準”。至於細節部分，將由“農業部”與“衛福部”進一步對外說明。



吳思瑤則說，台灣將依國際標準管理馬鈴薯進口，日本怎麼做，台灣就怎麼做，只要檢測出有毒或不符標準，就不會進入台灣；即使入境後，若發現發芽情形，也不會流入市面。