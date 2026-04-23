邱毅：賴出訪前太高調受阻　連史國都沒抗議

出訪史瓦帝尼受阻，邱毅說，賴清德是不是該檢討出訪前太高調？（照片：邱毅臉書） 中評社台北4月23日電／賴清德原訂22日出訪非洲“友邦”史瓦帝尼，但行前突遭塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加3國無預警撤回飛行許可，而被迫取消。前“立委”邱毅23日在臉書發文表示，這回賴清德沒有檢討自己，反倒把責任推給大陸打壓，還扯上鄭習會。賴清德別凡事都怪大陸，大陸沒空管史瓦帝尼這種小國。倒是賴清德是不是該檢討出訪前太高調，還想訪問索馬利蘭，踩了非洲聯盟的紅線，才造成這個自取其辱的結果。



邱毅表示，他原先想風光出訪史瓦帝尼，然後再銜美國之命，北上到索馬利蘭湊個熱鬧，甚至還可搭上以色列這條線。賴清德欠缺國際觀，很多事他都以為“想當然耳”！結果理想很豐滿，現實很骨感，印度洋的三𡷊國竟不給他飛航許可，做為東道主的史瓦帝尼表現很冷漠，事前未替台灣爭取，事後也未向三島國抗議，一副你賴清德來不來無所謂，只要給史瓦帝尼的資金到位即可。史瓦帝尼太勢利了，不過話說回來，也不能怪這個小國勢利。



邱毅指出，5月1日開始，53個非洲國家就要和大陸落實零關稅，唯獨史瓦帝尼享受不到，理由是史瓦帝尼還未與大陸建交。不過看這勢頭，史瓦帝尼為了自身經濟發展，與台灣斷交的日子應該近了。



邱毅說，另外還得怪台灣的“外交部”，林佳龍前幾天還大吹特吹，說非洲有11個國家歡迎賴清德去，自由時報以抖大標題宣揚，指賴清德此回出訪，是為突破＂一中政策＂而去。這麼高調張揚，也難怪會被杯葛，把出訪給搞黃了。



邱毅表示，如果為了討好美國以色列，還想順道去索馬利蘭，那台灣的“國安”單位就太不稱職了。索馬利蘭被索馬里視為叛亂省分，又靠近曼德海峽，賴清德不怕被胡塞武裝或索馬里海盜綁架？何況出訪索馬利蘭，是踩了非洲聯盟的紅線，不出問題才怪。



邱毅說，前幾天王定宇在“立法院”，還吹牛皮說要台軍派獵雷艦到霍爾木茲海峽，協助美軍進行掃雷，此舉已經可能引發伊朗怒火，讓台灣惹禍上身。現在賴清德又想去索馬利蘭湊熱鬧，真是飛蛾撲火自找死路。



邱毅指出，所以賴清德也別凡事都怪大陸，大陸沒空管史瓦帝尼這種小國。倒是賴清德是不是該檢討出訪前太高調，引發相關國家的反彈，才造成這個自取其辱的結果。否則為什麼低調的蔡英文去得，高調的賴清德卻吃了閉門羹？