不敢戰？吳思瑤：全力幫沈伯洋打北市長選戰

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）民進黨2026台北市長人選遲未定案，民進黨政策會執行長、台北市“立委”吳思瑤23日曝，目前已全力投入協助民進黨籍“立委”沈伯洋籌組團隊、準備選台北市長，對戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，會提供台北市民更好的選擇，而會困住蔣萬安的就是蔣自己。



記者問，郭正亮質疑沈伯洋毒性比吳思瑤強、對中間選民沒吸引力，質疑吳思瑤不敢戰。



吳思瑤反問，如果沈伯洋不夠強，為什麼藍營或側翼名嘴要集中火力攻擊沈？正因為沈伯洋具威脅性，才會成為對手鎖定的對象。而她自己在這場選戰中不會缺席，她已全力投入，將協助沈伯洋打一場高品質、高水準的台北市長選戰。



民進黨台北市長人選傳出由沈伯洋出線呼聲升高，並已拜會台北市議會綠營議員。不過，前“立委”郭正亮披露，部分民進黨籍台北市議員並不樂見沈伯洋參選，甚至評估恐衝擊議員席次，他並點名吳思瑤才該親自參選。



吳思瑤23日在“立法院”受訪表示，選戰不應以困住對手為策略，民進黨要做的是提供市民更好的政策、更好的建設方案，蔣萬安的關鍵在於市政表現，過不過得了市民檢驗，是他自己要面對的問題。



吳思瑤透露，這段時間確實與沈伯洋密集討論市政與選戰規劃，她每天都跟伯洋開2、3次會，從團隊組建到政策準備都持續進行，民進黨會讓自己成為台北市民最好的選項。



她並指出，外界對沈伯洋的認識多停留在“國安”專業，但其實沈在都市規劃、城市安全、城市韌性及國際視野等面向同樣具備實力，在很多面向都比蔣萬安更具優勢。