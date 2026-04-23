高德地圖爆紅　台官員：政府機關不能用

“數發部”資安署長蔡福隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）大陸阿里巴巴集團旗下的“高德地圖APP”，近期在台掀起熱烈討論，但也引起綠營質疑資安疑慮。“行政院”發言人李慧芝23日表示，相關部會將進行資安檢測各級風險評估，現階段建議民眾提高警覺。



“數發部”資安署長蔡福隆補充說，將請資安院進行檢測，預計5月中旬召開記者會，提醒民眾相關資安風險。而據資通安全管理法，高德地圖本就是危害“國家”資通安全的產品，政府機關都不能使用。



“行政院”23日召開院會後記者會，“行政院”發言人李慧芝主持，“交通部長”陳世凱、“內政部次長”董建宏、“經濟部次長”何晉滄、“農業部次長”黃昭欽、“行政院主計總處”副主計長陳慧娟出席。



李慧芝表示，政府於2019年就公布實施各機關對危害“國家”資通安全產品限制使用原則，只要普遍存在資安風險軟體都在公務機關的禁用之列，相關部會將就此軟體進行資安檢測各級風險評估。現階段建議民眾提高警覺，避免下載具有資安疑慮的中國製應用程式，確保個人隱私與企業資訊。



蔡福隆指出，針對高德地圖有5點說明：一、高德地圖圖資是與荷蘭商合作取得圖資資料，非高德地圖自己搜集台灣的資料。二、關於紅綠燈倒數的功能，並未與政府相關交通號誌系統介接，而是根據使用者在路口停與啟動的相關資料所推算。三、有關高德地圖內的使用，涉及定位與行動軌跡資料，這些都非常敏感，也會回傳到大陸伺服器，呼籲民眾這些資料可能被大陸政府所搜集與利用。



蔡福隆說，四、資安署將請資安院進行檢測資安風險，預計5月中旬召開記者會提醒民眾注意相關資安風險。據資通安全管理法，高德地圖本就是危害“國家”資通安全的產品，政府機關都不能使用。五、高德地圖目前主要使用者為兩岸往訪台商與去大陸旅遊的民眾，台灣地區使用的人還不多，特別呼籲民眾不要在台灣地區使用高德地圖。