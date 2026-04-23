邱世卿：美未取得伊朗戰果　突出中國話語權

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月24日電（記者 方敬為）針對美國總統特朗普21日宣布延長對伊朗的停火期。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，特朗普在停火期限前幾小時宣布延長，再次“TACO(Trump Always Chickens Out）”，尤其5月份特朗普有意訪華，急於尋求下台階，也顯示出美方也感受到無法在伊朗戰爭中取得戰果，這場區域衝突反映出美軍在中東實質影響力消退，也預示中東地緣政治即將迎來重新洗牌。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



美國在距離原定對伊朗的停火期限前數小時，21日由特朗普宣布延長停火，並未設定明確期限。針對伊朗戰事未來走向，邱世卿表示，美國之所以在最後關頭選擇延長停火，關鍵在於即將在5月舉行的中美峰會。



邱世卿分析，美國總統特朗普及其幕僚正極力避免這場中美峰會破局，因此即便曾對外強硬表態不再展延停火，最終仍“TACO”。這反映出華府急欲將外交與軍事資源從波斯灣抽離，因為無論是特朗普抑或是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）都已深刻意識到，霍爾木茲海峽的紛擾並非美國當前的絕對核心利益。



他指出，過去2年，美國在與中國的全面競爭中屢屢陷入資源分配的窘境，面對中國在全球供應鏈與地緣政治上的挑戰，華府必須將戰略部署調整回最具決定性的中美關係之上。對美國而言，對伊朗的軍事行動只要能在國內政治操作上塑造出“勝利”的姿態，便能迅速“轉換戰場”，專注於解決真正攸關美國未來數十年霸權地位的中美課題。

