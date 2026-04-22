關注：綠抗中保台反效果　城鎮韌性演習低調

2026城鎮韌性演習首場在彰化舉行。（台“內政部”提供） 中評社彰化4月24日電（記者 方敬為）賴清德上任後自2025年起推出“城鎮韌性演習”，今年首場22、23日在彰化縣舉行，並納入無人機運用與防禦等課目，但有別於去年大張旗鼓，開放中外媒體採訪，今年則低調處理，全程不公開，僅安排軍方媒體《青年日報》採訪，相對反常。或許與日前國共領袖會談開創兩岸和平紅利契機有關，民進黨寧可對抗也不對話的兩岸政策受到質疑，甚至衝擊九合一選舉選情，因此淡化宣傳戰爭氣氛，以免造成反效果。



賴清德上任後成立“全社會防衛韌性委員會”，呼應其“抗中保台”的政治路線， 2025年並首次辦理“城鎮韌性演習”，其規模與宣傳力道強勁，當時整合了“萬安、民安”演習，在台中、彰化、南投等縣市同步展開防空演練，並由“行政院長”卓榮泰親自督導，向外界展示強烈的戰備姿態。



當時的演習不僅吸引了包括美國ABC、CNN、日本NHK、讀賣新聞以及澳洲新聞等多家國際媒體到場採訪，官方甚至安排接駁專車協助，藉由媒體鏡頭形塑兩岸形勢的緊張氛圍。然而，時隔一年，同樣性質的演習在彰化縣展開，雖然依然採取“有想定、無劇本”原則，並首度納入無人機運用與防禦等課目、模擬能源與通訊系統遭破壞的複合式情境，但卻全程不對外公開，也不開放媒體採訪。



觀察相關變化，其關鍵變數在於今年4月7日至12日，中國國民黨主席鄭麗文率團赴大陸進行國共交流，隨後於12日獲得大陸方面正面呼應，宣布涵蓋觀光、農漁產品在內的“10項惠台措施”，這項和平紅利的釋出，在台灣基層引發了顯著的正面評價，全台商業總會更進一步邀集了包含旅行、旅館、食品等7大產業公協會代表，積極倡議對接大陸的惠台措施。



相對而言，民進黨政府卻展現出杯葛與抵制的態度，商總理事長許舒博甚至直言收到政府關切電話，這種對抗主流民意的施壓行徑，反而引發社會基層的高度反感。



由此觀察2026年城鎮韌性演習之所以選擇低調、減少曝光，或許也是當局感受到炒作兩岸對抗過頭的後座力。尤其在兩岸和平契機浮現之際，持續操作抗中牌恐怕招致反效果，對年底九合一選舉選情有負面影響，因此，淡化演習的宣傳色彩、避免過度激發戰爭焦慮，其來有自。