曲兆祥：美國流氓行徑　台灣民眾有危機感

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥。（中評社 張嘉文攝） 61.5%的民眾支持由我們自己主動和大陸談判。（照片：民主文教基金會提供） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今日發布最新民調，“台灣生存戰略民調系列三”。文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥在會中指出，國際大環境正經歷戰後80年來的劇烈變動，美國已從過去的“世界警察”轉變為“霸凌者”，這種“流氓”行徑讓台灣民眾感受到前所未有的危機感。



曲兆祥說“更震撼的是，連國旗、國號等主權議題，都有55.2%的民眾認為是可以拿來談的”，這在過去幾乎是不可碰觸的紅線，這反映出台灣民眾的極度務實，在變局之下，保障具體的生活細節、財產安全與政治權利，遠比抽象的圖騰重要。



曲兆祥說，面對世界局勢的變動，台灣坐在原地等看起來絕對不是辦法，春江水暖鴨先知，今天這份民調就是鴨子，明確告訴大家，狀態變了，我們不能坐在這邊等，面對兩岸，我們要主動去談，談人民的福利和權利，這是社會大眾最關心的。



此份民調顯示，有61.5%的民眾支持由我們自己主動和大陸談判，提出最有保障的制度條件，21.9%民眾不同意；70.5%的民眾同意對於台灣未來應該主動談判，掌握未來發展。另外，如果兩岸之間真的沒辦法再維持現狀，67.4%民眾擔心失去現有的生活方式和權利，僅有8.9%民眾擔心國號或名稱被改變；而面對未來政治變化，64.2%民眾認為保障個人自由和財產比較重要，15.1%民眾認為國號名稱比較重要。



民調發布會由民主文教基金會研究員張鈞凱主持，邀請包括文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥、東海大學通識教育中心教授潘兆民、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇等人出席。



曲兆祥在會中表示，他在台灣研究兩岸關係超過30年，過去的民調多偏向受訪者的主觀期待，如統、獨或維持現狀的比例。但這份民調加入了一個重大的變數“外在環境”。他提到，台灣的地位與發展始終受國際變數左右，從1950年代冷戰格局保護了“中華民國”，到1991年後的全球化浪潮，台灣都在美國主導的秩序下求存。



但現在情況真的變了，曲兆祥說，自2025年美國總統特朗普上任以來，對全球祭出高關稅，並在各地引發軍事動盪，角色已從爭端的仲裁者變成涉及爭端的一方。他引用美國學者說法指出“作為美國的敵人很危險，但作為美國的朋友更危險。”這種特質就像流氓。

