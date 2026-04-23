惠台措施綠壓力大　陳其邁喊用在地農漁產

民進黨籍高雄市長陳其邁23日出席民節慶祝大會並致詞。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市農會理事長楊榮南。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月23日電（記者 蔣繼平）大陸公布十項惠台措施後，“賴政府”不接招，承受產業界壓力。民進黨籍高雄市長陳其邁23日宣布高雄營養午餐將全面使用在地水果與漁獲，擴大照顧農、漁民，“不再使用外縣市水果及漁獲”，在座的農業界人士紛紛拍手鼓掌表達肯定。



另外針對大陸惠台措施看法，高雄市農會理事長楊榮南受訪時表示，兩岸農業有交流是好事，但過去曾有不穩定的風險，短期來講會有幫助，但長期來看則要評估實際效益。至於基層農民想法，他觀察因為過去已有過惠台措施，目前反映是還好。



高雄市農會23日在鳳山和樂宴會館舉行農民節慶祝大會，高雄市農會理事長楊榮南主持，陳其邁、民進黨籍高雄市議會議長康裕成等人到場出席。



陳其邁致詞時表示，台北市營養午餐免費，要花很多預算，高雄也不能被比下去，他現場宣布公立國中、小學營養午餐自今年度起全面免費，並加碼全面使用高雄在地水果與、漁獲，擴大照顧農、漁民。



陳其邁提到，高雄物產豐饒，高雄水果最好吃，1年12個月都有生產水果，且高雄漁獲品質好，供應營養午餐綽綽有餘，因此不再使用外縣市水果及漁獲，但蔬菜部分因產地量不足則未列入考量。



由於年底將任期屆滿卸任，陳其邁也有感而發地說，今年是最後一次市長身分來參加，等他卸任之後，要走訪高雄各地，好好享用高雄市38區的好吃水果。現場人士聽到後也用力鼓掌表達支持。