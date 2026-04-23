拼市長！柯志恩火力全開究責美濃盜採砂石案

藍委柯志恩。（中評社 張穎齊攝） 賴建信。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）2026高雄市長選戰由中國國民黨籍“立委”柯志恩對上民進黨籍“立委”賴瑞隆。柯志恩23日在“立法院”經濟委員會質詢時火力全開，針對高雄美濃農地遭盜採砂石案與水資源議題，連番質詢官員，劍指民進黨籍高雄市長陳其邁市府施政。



美濃大峽谷農地盜採砂石案日前遭橋頭地檢署偵結起訴，各界質疑陳其邁主政的高市府反應慢半拍。高市府則強調，該案為市府主動稽查後移送偵辦，已依《土石採取法》重罰，並要求行為人清除復原，未有包庇情形。



“立法院”經濟委員會23日審查總預算案中公平交易委員會相關預算，並進行備質詢，輪值召委為台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥。



柯志恩質詢語氣嚴厲，指“經濟部”雖擬修法加重處罰盜採砂石行為，對“意圖營利”者可處5年以下有期徒刑、併科最高新台幣5000萬元罰金，但條文未區分合法申報瑕疵與惡意非法盜採，恐怕會出現“自由心證”與誤傷情況，若行為人無力繳納罰金、或無法完成復原，政府是否有完整配套？



柯志恩強調，過去盜採砂石利益龐大，應建立檢舉獎金機制與完整配套，不能衹有重罰，還要有制度防堵。

