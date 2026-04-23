陸籲全面恢復直航　台官方：沒業者提出增班

陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 院會後記者會，由發言人李慧芝（中）主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）大陸12日公布十項惠台措施後，“行政院長”卓榮泰21日曾表達“待時機成熟，“我方”也可主動向對方提出邀請協商”，賴清德訪非行程延後後，政府態度有否改變？“行政院”發言人李慧芝22日表示，政府支持與中國各種健康有序、有對等尊嚴的交流，但一面交流、一面打壓國際空間的做法，政府無法接受。



至於大陸已透過兩岸“民航小兩會”致函台灣，籲盡快全面恢復兩岸客運直航，“交通部長”陳世凱說，目前兩岸航點、航線與航班是夠用的，若不夠用每周還能提供100多個航班可以增加申請，但並沒有業者提出申請。



李慧芝強調，政府有責任維護國家整體最大利益，我們不會站在人民與產業的對立面，未來陸委會等相關機關會持續加強與產業界的溝通，促進產官合作。我們也要呼籲中國政府撤除各種政治前提，與各種政治的考量，回歸既有的兩岸互動機制，跟我們來進行務實的談判。



大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”15日指出，已透過“台北市航空運輸商業同業公會”聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會證實7日就收到函文，並回應會再進行評估，航點的問題要等觀光團的問題解決後才較務實。



“行政院”23日召開院會後記者會，“行政院”發言人李慧芝主持，“交通部長”陳世凱、“內政部次長”董建宏、“經濟部次長”何晉滄、“農業部次長”黃昭欽、“行政院主計總處”副主計長陳慧娟出席。

