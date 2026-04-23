林思銘：陸客過去振興竹縣　現在百工漸凋零

國民黨籍新竹縣“立委”林思銘接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）針對大陸推出惠台10項措施，以及台灣百業期盼恢復兩岸觀光交流，中國國民黨籍新竹縣“立委”林思銘接受中評社訪問表示，過去陸客來台帶動新竹縣百工百業發展，如今交流中斷導致產業逐漸凋零，呼籲政府應正面回應兩岸善意，恢復交流，振興地方經濟。



林思銘表示，新竹縣擁有好山好水，13鄉鎮各具特色，橫跨農漁業與高科技產業，過去兩岸往來密切時，陸客來台幾乎都會安排到新竹縣旅遊，此次國民黨主席鄭麗文赴陸促成惠台十項措施，對新竹縣未來產業發展、農產品輸出與觀光旅遊都有很大幫助。



“不要一味抗中保台，和中才能興台！”林思銘說，人民期待的是交流帶來的實質利益，新竹縣距離桃園國際機場僅約30分鐘車程，交通便利，加上山海湖景觀與豐富美食，具備吸引國際觀光客的條件，他希望政府儘快提出回應措施，讓更多大陸民眾能來台旅遊，“了解台灣民情風俗，感受台灣人的友善”，並促進兩岸人民情感交流。



記者問，過去馬英九執政時期開放陸客來台，新竹縣觀光與消費狀況如何？



林思銘向中評社說，當時有大量陸客到新竹縣旅遊，帶動夜市、觀光景點與各行各業發展，包括青草湖、峨眉大佛、北埔與內灣老街，以及尖石、五峰等山區景點，都有許多陸客造訪，甚至體驗登山、欣賞百岳風景，為地方帶來豐厚觀光收入。



他說，那段時間百工百業都受惠，希望能盡快恢復過去榮景，透過觀光促進兩岸經濟、文化與情感融合，這是人民之福。



記者再問，商業總會與多個公協會呼籲政府正面回應兩岸措施，但在賴清德無法出訪斯威士蘭事件後，政府是否更趨保守？若持續不接受，該如何因應？

