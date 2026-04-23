惠台措施綠壓力大　周春米祭出旅遊抽獎活動

民進黨籍屏東縣長周春米23日主持“屏東旅遊購GO節”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月23日電（記者 蔣繼平）大陸公布十項惠台措施後，“賴政府”承受產業界壓力。因台灣旅遊市場景氣不好，為了帶動觀光產業升級與活絡在地經濟，民進黨籍屏東縣長周春米23日主持“屏東旅遊購GO節”，加碼獎品及擴大範圍從恆春半島到全縣，盼全台旅客走進屏東。



墾丁位於民進黨執政的屏東縣，是南台灣知名度假勝地，但觀光人次年年下滑，根據台“觀光署”統計，2025年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低。



另外，台灣2025年出境旅遊人次高達1894萬4436人次，但來台旅客衹有857萬4547人次，觀光逆差仍嚴重。



屏東縣政府23日中午舉辦“屏東旅遊購GO節”，活動將於5月1日至10月31日進行，凡入住屏東合作旅宿即可參加抽獎，最大獎為百萬汽車，並採月月抽出形式，將送出6台，盼全台旅客走進屏東、延長停留時間，體驗南台灣風情。



周春米表示，縣府去年首度提出購GO節，創造新台幣6億元的觀光產值，今年要趁勝追擊，範圍擴及全縣，好，還要更好。她也幽默地說，去年每月抽一台汽車，去年抽小型休旅，今年抽中型休旅，明年看有沒有機會升級來抽油電車。



屏東縣交通旅遊處處長黃國維指出，去年活動引進2萬遊客進入，超過預期，今年範圍擴展全縣，希望讓人留下來，食、宿、遊、購、行各方面來提升產值，帶動觀光產業升級與活絡在地經濟。活動祭出總價值約1400萬元的多項好禮。