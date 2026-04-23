藍白調升軍購至8100億元？台官方：不打折

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月23日電（記者 鄭羿菲）“立法院”預計下午協商“國防”特別條例草案，外傳中國國民黨、台灣民眾黨願意提高預算金額至新台幣8千億版本。“行政院”發言人李慧芝23日表示，“國防”不能打折，建軍計劃同樣也不能打折。強調“國防部”提出的軍購特別條例是為了加速戰力的形成，無論是分階段編列或縮減金額，都會影響採購時機與整體效應。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜23日下午將再度召集朝野溝通軍購特別條例草案。民眾黨主席黃國昌22日曾表達，基於台“國防部”所揭第一批與第二批軍售金額，預算上限可至新台幣8000多億元，並稱這是藍、白一致的方向。



之前民進黨籍“外交及國防委員會”召委陳冠廷說，願將此視為“善意第一步”；“立法院”黨團幹事長莊瑞雄也說，“8100億元版可以談”，盼協商能有結論。但今天“行政院”以及綠黨團態度轉硬，要求軍購特別預算不能打折。



“行政院”23日召開院會後記者會，“行政院”發言人李慧芝主持，“交通部長”陳世凱、“內政部次長”董建宏、“經濟部次長”何晉滄、“農業部次長”黃昭欽、“行政院主計總處副主計長”陳慧娟出席。



李慧芝表示，“國防”不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，“國防部”提出的軍購特別條例是為了加速戰力的形成，無論是分階段編列或縮減金額，都會影響採購時機與整體效應。



李慧芝表示，“國防部”將持續與“立法院”各黨團溝通，我們也要呼籲朝野“立委”都應該要支持“國防”特別條例、支持國家自我防衛、支持“國防”自主、支持強化軍工產業、支持不打折的軍購特別條例。