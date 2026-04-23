劉嘉薇：民進黨繼續抗中保台恐會丟政權

台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇。（中評社 張嘉文攝） 67.4%民眾擔心失去現有的生活方式和權利。（照片：民主文教基金會提供） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）民主文教基金會23日舉辦“台灣生存戰略”系列民調發布會。台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇在會上分析民調數據指出，台灣正處於兩岸與經濟抉擇的關鍵十字路口，民調結果顯示，民眾對實質生活方式與財產保障的關切已遠超政治符號。



劉嘉薇說，若民進黨執政持續將資源與論述鎖定在“抗中保台”的意識形態上，未來恐將面臨失去執政權的危機。



這場民調發布會由民主文教基金會研究員張鈞凱主持，邀請文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥、東海大學通識教育中心教授潘兆民、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇等人出席。



民調結果顯示，如果兩岸之間真的沒辦法再維持現狀，67.4%民眾擔心失去現有的生活方式和權利，僅有8.9%民眾擔心國號或名稱被改變；而面對未來政治變化，64.2%民眾認為保障個人自由和財產比較重要，15.1%民眾認為國號名稱比較重要。



劉嘉薇在會中解讀民調結果表示，社會最核心的“中間層”對民生經濟的焦慮感最強。在交叉分析中，40至49歲族群有80.9%表示最在意生活方式，30至39歲族群則有80.5%認為保障自由財產比國號更重要。



劉嘉薇說，這群人是台灣社會往前走最重要的支撐力量，他們上要顧長輩、下要顧小孩，這兩大青壯族群的看法具有代表性，顯示選民已將口袋經濟與個人生活品質視為首要，而非政治層面的虛名。

