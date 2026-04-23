顧立雄：軍購七大類缺一不可盼朝野支持

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）“立法院長”韓國瑜下午召集朝野黨團就“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”進行協商，台“國防部長”顧立雄會前受訪表示，新台幣1.25兆元軍購預算攸關整體防衛能力建構，七大類能力缺一不可，並已向朝野充分說明，期盼各黨團支持通過；另外針對大陸App高德地圖引發資安疑慮，“國防部”下令軍人禁止下載使用。



“立法院”23日下午進行朝野協商會議，針對軍購特別條例草案進行討論。由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召蔡其昌、台灣民眾黨團總召陳清龍等三黨團三長、外交及“國防”委員、顧立雄等人均出席。



顧立雄表示，“國防部”已向朝野“立委”說明1.25兆元軍購規劃，並公開七大類能力建構所需預算，相關項目是基於整體防衛需求進行全盤規劃，具有高度迫切性，缺一不可，希望朝野能從“國防”整體戰力角度審慎評估並予以支持。



針對大陸導航軟體“高德地圖”登台，顧立雄指出，軍方對相關風險高度警覺，不只是高德地圖，包括衛星等監控能力，本就持續存在，一旦發生戰事，相關資訊都可能成為風險來源，軍方在作戰部署上，會選擇最適合的戰術位置並納入整體考量。



至於是否禁止軍人下載使用高德地圖等應用程式？顧立雄表示，軍方已發布相關規範，明確禁止官兵下載具資安疑慮的軟體，並已通令全軍遵行，對資訊安全管理一向嚴格，未來也會持續強化相關管制措施，以確保軍方作戰與資訊安全。