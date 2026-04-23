潘兆民：六成支持兩岸談判太陽花世代最渴望

東海大學通識教育中心教授潘兆民。（中評社 張嘉文攝） 61.5%的民眾支持由我們自己主動和大陸談判。（照片：民主文教基金會提供） 中評社台北4月23日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今天發布“台灣生存戰略”系列民調。東海大學通識教育中心教授潘兆民在會中表示，當前國際局勢處於中美強權競爭，台灣民眾對於未來的不確定性已轉化為強烈的焦慮感，所以才會多數人表態支持兩岸進行談判，因為放棄主動權，那才是真的任人宰割，最終淪為人家的菜單。



潘兆民說，尤其是30多歲的年輕人，正是當年的太陽花世代，曾經被視為意識形態最綠的群體，現在反而最渴望透過主動談判來爭取未來。這顯示青年族群已從口號回歸現實，認清唯有主動出擊，才能避免命運被他人掌控，這是執政黨必須正視的重大民意轉變。



這場民調發布會由民主文教基金會研究員張鈞凱主持，邀請包括文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥、東海大學通識教育中心教授潘兆民、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇等人出席。



此份民調顯示，有61.5%的民眾支持由我們自己主動和大陸談判，提出最有保障的制度條件，21.9%民眾不同意；70.5%的民眾同意對於台灣未來應該主動談判，掌握未來發展。



潘兆民在會中指出，這份民調最值得關注的特點在於“民心思變”，尤其是20至49歲的青壯年族群，這種變動的渴求尤為明顯。因為這一代人承載著上有老、下有小的沉重壓力，是最務實也最理性的族群。而民調顯示，他們對於未來台灣可能淪為籌碼，甚至被當成餐桌上的菜單，這種任人宰割感到極度不安。



潘兆民特別點出民調中的第七題，關於台灣未來，應“什麼都不做接受安排”還是“主動談判掌握未來”。數據顯示，30至39歲族群的支持度竟然高達八成，居各年齡層之冠。



潘兆民說，這群30多歲的年輕人，正是當年的太陽花世代，曾經被視為意識形態最綠的群體，現在反而最渴望透過主動談判來爭取未來。這顯示青年族群已從口號回歸現實，認清唯有主動出擊，才能避免命運被他人掌控，這是執政黨必須正視的重大民意轉變。

