美施壓軍購調升？傅崐萁：有發價書才支持

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月23日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨“立法院”黨團提出新台幣3800億加N版本的“國防”特別預算版，傳出美方施壓，擬上修提高到8100億元版本。國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁23日強調，國民黨支持強化“國防”，但軍購必須以美方正式發出發價書為前提，有發價書，就全力支持。



“立法院”23日下午進行朝野協商會議，針對軍購特別條例草案進行討論。由國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召蔡其昌、台灣民眾黨團總召陳清龍等三黨團三長、外交及“國防”委員、台“國防部長”顧立雄等人均出席。



“行政院”提出1.25兆8年“國防”特別預算版，國民黨團提出3800億加N版、民眾黨團提4千億版。傳出美方施壓，美國在台協會台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）屢次喊話要支持1.25兆，谷立言更在22日赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文談軍購，傳出國民黨團在金額的立場將有調高鬆動。



記者問，面對美方壓力是否會在軍購案上妥協，甚至提高至新台幣8100億元規模？



傅崐萁會前受訪回應，國民黨一向支持充實“國防”，必須使用世界一流的武器來守護台灣，同時也要確保每一分預算都花在刀口上，為人民與軍方負責。



傅崐萁強調，國民黨支持軍購的立場沒有改變，但前提是相關武器須由美國政府正式授予台灣，也就是透過發價書程序進行，唯有透過正式政府對政府的軍售機制，才能確保後續的維修、延壽與使用不會出現問題。



他指出，過去台灣曾透過商業採購方式取得軍備，例如拉法葉艦案，不僅涉及鉅額回扣，甚至出現人命爭議，且後續維修與升級也面臨困難，因此更凸顯制度正當性的重要。



“民脂民膏要把關好！”傅崐萁說，國民黨會嚴格監督軍購內容，確保所購武器具備實質防衛效益，只要是來自美國政府正式發價的軍購案，國民黨都會全力支持。